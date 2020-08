Afp

Periódico La Jornada

Jueves 20 de agosto de 2020, p. 8

Los Ángeles. El actor británico Ben Cross, conocido por su papel protagónico en la película ganadora del Óscar Carros de fuego, de 1981, en el que interpretó al velocista judío Harold Abrahams para superar el antisemitismo y triunfar en los Juegos Olímpicos de 1924, falleció ayer a los 72 años. Cross acababa de terminar el rodaje del thriller The Devil's Light y aparecerá en el drama romántico de Netflix Last Letter From Your Lover a finales de este año.