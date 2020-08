Pero no todos ni todas piensan igual ni lo viven de la misma manera. Hay quienes extrañan la oficina. En las oficinas, sostienen, se generan más ideas y mayores posibilidades para hablar de proyectos y objetivos de grupo.

Ni México, ni los países con un desarrollo similar estaban preparados para el desafío. Antes de la pandemia, siete de cada 10 empresas medianas y grandes de América Latina no consideraba siquiera al home office como una opción.

Otros extrañan la vida comunitaria de la oficina y un tercio de los empleados asevera que el home office los obliga a trabajar fuera del horario habitual y más horas que antes.

Para muchas de ellas, en particular para las mujeres de países subdesarrollados –como el nuestro–, la doble jornada en casa les resulta realmente extenuante.

Según diversos sondeos, el trabajo en casa ha conllevado también malestares físicos y sicológicos que antes no se presentaban. Un número importante de los encuestados se quejó del surgimiento de nuevos y mayores problemas, como dolores de cabeza, de espalda y cuello, así como del tan temido insomnio.

Se han roto los horarios, las jornadas se vuelven interminables y eso provoca alteraciones naturales de los ciclos biológicos, así como de las relaciones familiares , señala un estudio reciente de la Facultad de Psicología de la UNAM, el cual agrega:

Hemos percibido también un aumento notable de casos de ansiedad y violencia en los hogares .

Los expertos recomiendan hacer una vida organizada y contar con el equipamiento adecuado para el trabajo desde casa, pues con ello se reducen molestias o malestares. También sugieren buscar el tiempo para darse recreos o descansos similares al de un día laboral en la oficina, como levantarse con frecuencia para estirar las piernas o simplemente ir por un café.

Para muchos empleados, el confinamiento y el teletrabajo les han representado una lamentable pérdida del lugar de trabajo, de lo que llaman una conquista social. Es instalarte, dicen, en una soledad que te aísla de la cultura del café y la conversación, que vincula y crea lazos afectivos.

Más allá de preferencias particulares, de la aparición de nuevas dolencias físicas y emocionales o de consideraciones hasta ahora subjetivas sobre si el trabajo en casa nos hace más o menos productivos, lo cierto es que hoy, a cuatro meses del inicio del confinamiento y con una tendencia de contagios que no aminora, en México permanece la recomendación de continuar haciendo el trabajo desde casa.

Hay quienes se aventuran a señalar, supongo que más como deseo que por convicción, que el trabajo en casa llegó para quedarse. Que no habrá vuelta generalizada a las oficinas. Que forma parte ya de la nueva realidad. Que rompió paradigmas.

Yo no lo sé. No podría anticiparlo. En todo caso, se tendrá que legislar primero sobre la materia, definir con claridad derechos y obligaciones. Pero de lo que no tengo duda es que el home office y las plataformas de videoconferencias, como el Zoom, son una experiencia disruptiva en nuestro país. Y de que habrá que acostumbrarse a ellos y adoptarlos… al menos por un buen tiempo.