Marín y Velázquez ya pueden decidir respecto del club. En realidad llevamos sesionando tres días hábiles y están a punto de tomar decisiones, se están valorando las mejores opciones , dijo Barradas, quien confirmó que se sigue hablando de Carlos Hermosillo , ex atacante del Cruz Azul y ex titular de la Conade, para que quede al frente del equipo.

El litigante subrayó que la idea es que sea un cambio sin turbulencia. “El problema es que Billy Álvarez sigue usando a la gente, ahora de futbol, para generar ruido”. En los partidos del torneo Guardianes 2020, los jugadores de La Máquina, antes de cada choque, exhiben una manta de respaldo al presidente del equipo, sobre quien pesa una orden de aprehensión. Vamos a tratar de que la transición no afecte y que siga funcionando como hasta el momento, que va bastante bien , indicó.

Barradas admitió que a la defensa de Guillermo Álvarez le quedan recursos legales, “pero tardarían meses; no hay uno inmediato que haga que esta resolución permanezca sin efectos. Asimismo, los cargos contra Billy ya llevan un curso y no se pueden parar. No nos corresponde a nosotros decir qué sigue, es decisión de las autoridades . De la misma forma, dijo que Alfredo, pese a declarar contra su hermano y apegarse al criterio de oportunidad, todavía es sujeto a investigación .