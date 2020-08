Han recibido golpes muy fuertes, no lo niegan. Una orden de aprehensión contra Billy y, en la víspera, el levantamiento de las medidas cautelares que permitió a la disidencia, encabezada por José Marín y Víctor Velázquez, hacerse con la presidencia del Consejo, han puesto en un predicamento a los cooperativistas de esta administración.

Será ahí porque no podemos entrar a nuestras instalaciones; están tomadas por la disidencia , continúa el orador; pero de ahí saldrá un nuevo Consejo y los cargos que hoy ostentan quedarían sin efectos. De no hacerlo así no podremos defender el patrimonio de miles de trabajadores , explica Ramsés.

Dolores insiste en la sospecha ante el trabajo jurídico de los anteriores defensores de Billy y la Cooperativa que los tiene sumidos en esta crisis. No da nombres, porque quiere evitar más conflictos legales.

No voy a hacer señalamientos directos , excusa, pero tenemos sospechas del trabajo que hicieron los anteriores abogados, algunos incluso sin conocer el expediente que abrieron contra Álvarez pretendían defenderlo .

La apuesta es que dicha asamblea disuelva el Consejo que hoy presiden Marín y Velázquez.

Apoyo de ex jugadores

A esta convocatoria acuden directivos y trabajadores de diversas áreas. Incluso hay ex jugadores. Ocultos tras sus mascarillas están Joel Huiqui, Adrián Cortés, Emanuel González y Guadalupe Castañeda.

“Cruz Azul es más que un equipo de futbol o una cooperativa representada por Billy”, dice el ex defensa Joel Huiqui; “son miles de familias que dependen de esta institución, que tienen su patrimonio aquí y se sienten parte.