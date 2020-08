Asimismo, reflexionó sobre cómo las diferencias sexuales, cargadas de significados culturales, afectan la escritura creativa de las mujeres, cuyo cuerpo siempre se liga a la reproducción y no al placer .

Desde la época prehispánica, pasando por la novohispana, la Independencia, el siglo XX y la era contemporánea, se mencionan actividades como hilar, tejer, limpiar, lavar, cocinar, cocer, maquillarse, curar, arrullar y hasta saberes de conjuros amorosos y empíricos de herbolaria, hasta llegar al títu-lo del poema Contradicciones ideológicas al lavar un plato, de Kira Galván, refirió Rodríguez.

Esas representaciones, dijo, arrojan luz sobre el entendimiento que tenemos de nosotras mismas, como personas, mujeres y creadoras. La poesía es un campo en el que no sólo se expresan, sino también se forjan los significados .

Ahora, con la pandemia, concluyó Rodríguez, en las redes sociales se han quejado varias creadoras de tener que hacer de todo en su casa, además de sus trabajos asalariados y su labor creativa. Todavía no he leído el testimonio equivalente de nuestros pares masculinos respecto de las labores domésticas y del hogar. Quizá porque para muchos de ellos esas labores no son materia de su poesía .

Rosina Conde, escritora, cantante, dramaturga, ensayista y editora, comentó, entre otras cuestiones, su labor como poeta y la publicación de material escrito por mujeres en revistas independientes.

Respecto de la poesía erótica, Conde explicó que en el pasado las mujeres no podían hablar de su cuerpo, su vagina, ni de senos, ni de penes, ni de nada en torno a esos temas.

Deploró que en la literatura erótica masculina las mujeres siempre hemos sido desmembradas. Se refieren a nosotras por partes, no como seres integrales .