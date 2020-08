Luego de que se aplicara por primera vez el nuevo protocolo en la marcha que partió del Monumento a la Revolución al Zócalo, la jefa Atenea mencionó que a las trabajadoras del gobierno capitalino –quienes acudieron con chalecos color naranja con reflejantes– sí les da miedo el actuar de las manifestantes y se separan, entonces nos dejan como primera línea de contención y eso no está bien .

La aplicación del protocolo para atender manifestaciones tendrá que perfeccionarse con la finalidad de que el personal que integra el Grupo Diálogo y Convivencia de la Secretaría de Gobierno no rompa la línea de contención paralela entre las policías y manifestantes, como ocurrió en la movilización en favor del aborto que realizaron activistas el viernes pasado, dijo Itzania Otero, jefa del agrupamiento Atenea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El viernes pasado entramos al diálogo, nos presentamos antes de que iniciará la marcha, unas activistas no nos quisieron escuchar; en conjunto fuimos a hacernos presentes, a hacerles saber y ellas dijeron no querían saber nada, que no les importa, que las dejáramos en paz y fue así como empezó.

Parte esencial del protocolo es el diálogo, que es lo que nosotros queremos para que podamos llegar a acuerdos; violencia provoca violencia , expuso la jefa al referir que el protocolo ya está, pero se tiene buscar que entremos todos juntos .

Aseguró que está a favor de la libre manifestación, en particular en la defensa de que la mujer pueda definir la elección, libre de su cuerpo, libre de su vivir , por lo que se pronunció en favor de que no haya agresiones durante las movilizaciones.