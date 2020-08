La SFP indicó que efectivamente se realizó una auditoría para revisar los gastos de 2012 a 2018 de la partida presupuestal 33701, correspondiente a gastos de seguridad pública y nacional”.

En la auditoría se observó que existía falta de transparencia y certeza de que los recursos hayan sido utilizados en actividades oficiales , por lo que en su informe de fiscalización 2019 hizo observaciones por 15.1 millones de pesos.

Fuentes de la SFP agregaron que dicho monto aún está en proceso de ser solventado, por lo que no es posible saber con certeza si en este momento esa fase ya concluyó y hubo elementos que dieran pie a la realización de una investigación.

Se negaron a hacer algún comentario sobre versiones que hablaban de supuestos desvíos multimillonarios en la mencionada partida.