El equipo trata de dar cada día más, está asentándose, paulatinamente tratamos de mejorar y vernos más ofensivos. Hoy no existen partidos cada fin de semana de cuatro o cinco goles, no es tanta la diferencia en nuestro futbol, pero sí buscaremos jugar cada vez mejor y ser más contundentes, trabajaremos para eso , sostuvo.

“Al América siempre se le exige jugar bonito, si no fuera así, la gente no estaría pidiendo más goles, hicimos dos (ante Pachuca), tampoco nos fuimos en cero, pareciera que los Tuzos son un equipo fácil, pero no es así, vienen de obtener su torneo de pretemporada y nosotros les ganamos en su casa.

“Sacar resultados y ser efectivos obviamente es mejor, no quiere decir que no nos importe jugar bien.

“No es que me haya fallado a mí, sino al equipo. Por supuesto que pensamos que Gio puede dar mucho más, sin duda alguna. Cuando mejor momento vivía y ya habíamos arreglado la situación de las lesiones, viene esa jugada desafortunada en el partido con Chivas, donde lo lastiman muy fuerte, de lo cual se han derivado muchas molestias en el muslo y para que no se le rompa tratamos de mantenerlo guardado.

Si en los siguientes partidos tiene que empezar de relevo para que en esos tiempos nos brinde lo mejor que pueda, buscaremos eso, pero sí necesitamos que vuelva, no es que sólo me deje contento a mí, sino al plantel y, por supuesto, a la afición , sostuvo.

Por otra parte, afirmó que la pandemia de coronavirus no es un pretexto para que su escuadra tenga un mal funcionamiento en el presente torneo Guardianes 2020, donde hoy enfrentarán a los Xolos de Tijuana.

Sí me abruma (la contingencia sanitaria), pero tengo que trabajarlo, no puedo poner ningún pretexto, en este equipo no existen, debemos seguir adelante, porque así lo exige esta institución y nuestra afición. Este será un torneo diferente y no nos queda más que acostumbrarnos, pero sobre todo cuidarnos para evitar más contagios , sostuvo.

Para el duelo ante el conjunto fronterizo, el Piojo no podrá contar con los lesionados Giovani dos Santos, Leonardo Suárez, Emanuel Aguilera y Andrés Ibargüen.