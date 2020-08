Los comerciantes no se instalarán los lunes y martes, día de descanso habitual entre los trabajadores no asalariados, luego de que desde el pasado 12 de julio aceptaron no salir a vender durante tres días.

Mencionó que los vendedores tienen una gran necesidad que los orilla a trabajar, pero insistió en que tienen conciencia de que el fin es evitar contagios.

Ya tenemos casi cinco meses parados, la economía se va deteriorando y tenemos que salir adelante, no nos vamos a dar por vencidos y mucho menos la gente que represento porque viven al día, ellos se arriesgan, los que no tienen vuelven a salir; no podemos nosotros obligarlos a que no lo hagan.

Rosete lamentó que los contagios no cedan, pero refrendó que junto con los comerciantes de Tepito, hay responsabilidad por parte de toda la gente de evitar contagios, ellos están muy preocupados, todos lo estamos y lo único que queremos es recuperar la vida como la teníamos .

Desde hace tres fines de semana trabajadores del gobierno capitalino realizan la limpieza en el Eje 1 Norte, entre Reforma y Anillo de Circunvalación, con la finalidad de desinfectar, evitar contagios y reactivar la actividad comercial a partir de este domingo. El lunes y martes no se colocarán.