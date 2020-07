E

n estos largos tiempos de contingencia sanitaria, en los que teatros y cines permanecen cerrados y las opciones de entretenimiento audiovisual favorecen la hegemonía de las plataformas digitales, el trabajo de reseñista de cine se ve amenazado, de igual manera que tantos otros, por la relativa escasez de propuestas fílmicas de calidad. De modo parecido a la vieja labor de destacar en la cartelera comercial o en el circuito independiente de cine de arte, una película susceptible de despertar el interés de los lectores, ahora es preciso revisar continuamente las plataformas o las propuestas de distribuidoras o instituciones culturales, para conseguir algo mínimamente parecido a la reseña oportuna de una película valiosa o al menos interesante, en espera siempre, por supuesto, de tiempos más venturosos.

La plataforma Netflix –no estrictamente la mejor, aunque sí la que mayor variedad de series y estrenos fílmicos ofrece ahora– presenta en su título original en afrikáans, Gat in die Muur (A Hole in the Wall/ Un hoyo en la pared), producción sudafricana independiente, dirigida y protagonizada en 2016 por el comediante y cineasta André Odendaal, incorporada este año a su catálogo. La película refiere, entre tonos festivos y melodramáticos, el itinerario crepuscular de Rian (el propio Odendaal), hombre de 50 años a quien se le ha diagnosticado un cáncer terminal de colon. Como es recurso narrativo habitual en este tipo de tramas, la experiencia del protagonista es la ocasión para un ajuste de cuentas afectivo con la familia directa (esposa y un hijo único) de la que siempre se ha mantenido distante. En realidad, lo que la cinta explora con mayor detenimiento es la relación conflictiva de Rian, descrito como hombre egoísta e insensible, detrás de su máscara de hedonista libertario, con su hijo de 20 años Ben (Nicholas Campbell), quien representa el lado opuesto de esa actitud paterna. La madre sólo aparece como la figura doliente y taciturna con una gran carga de resentimiento por el olvido conyugal impuesto. Rian ha decidido terminar sus días con la misma despreocupación y petulancia satisfecha con que ha llevado hasta el momento su vida.