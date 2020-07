Tengo que pellizcarme, no lo puedo creer. Valtteri nunca me la deja fácil. Él mantuvo la presión , aseguró el británico, quien ha ganado siete veces en el Hungaroring y necesita una más para igualar al legendario Michael Schumacher en el total de victorias en una misma pista, que data de cuando el Gran Premio de Francia se realizaba en Magny-Cours.

Pérez, quien fue tercero en el último ensayo, libró las dos primeras fases de la calificación para avanzar a la Q3, que reúne a los mejores 10 tiempos. Ya en esa tanda, el mexicano tardó en salir a la pista y se ubicó cuarto, detrás de su coequipero. Más tarde justificó que no se encontraba bien físicamente.

Durante la calificación me pasó de todo, no me sentía al cien por ciento físicamente, por alguna razón me empecé a marear, estoy un poco tocado del cuello por la jornada de ayer , comentó Checo.

Fue de pronto, pero así con todo salir en cuarto lugar es un buen resultado. Tenemos ritmo, arrancamos bien, creo que una buena estrategia durante la carrera va a ser importante , anotó.

En tanto, Memo Rojas partirá desde la quinta posición y la colombiana Tatiana Calderón 13, en las 4 Horas de Francia de la European Le Mans Series, que arranca su temporada en el circuito francés de Paul Ricard.