Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Domingo 19 de julio de 2020, p. 29

Sin contar con los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la alcaldía Coyoacán inició trabajos para rehabilitar el bazar de artesanías ubicado sobre Plaza Hidalgo número 25, a pesar de que existen restricciones para intervenir dicho predio, en donde hay vestigios prehispánicos.

Integrantes de la comisión de participación comunitaria señalaron que se notificó al INAH, cuyo personal acudió y constató que se realizan calas en las columnas del inmueble sin contar con autorización, por lo que se comunicó a los trabajadores que debían realizar los trámites para este tipo de obra.

Los vecinos recordaron que cuando se habilitó el bazar –durante la gestión de Heberto Castillo– para reubicar al comercio en la vía pública, hubo una serie de restricciones porque en el terreno, que se utilizaba sólo como estacionamiento, hay una basamento prehispánico que se exploró hace años.