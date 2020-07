Los conservadores siempre presumieron de ser talentosos hombres y mujeres, emprendedores y creadores de negocios exitosos. Falso, fueron y son vulgares mercachifles y traficantes de influencias que ya sin éstas no son nada. Es por eso que no logran entender la nueva realidad ni articularse. Carecen de creatividad y talento, y, entonces, ¿cómo pedirle peras al olmo?, si cuando eran niños mimados e inútiles y buenos para nada, sí eran unos auténticos ninis.Pero de ninguna forma se les puede ni debe soslayar ni menospreciar porque son traicioneros y rastreros.

Un punto de encuentro de civilizaciones es lo que añoramos en diferentes lugares de la Tierra para lograr vivir en armonía. Muchos pueblos, entre ellos el turco, el mexicano, el colombiano, el peruano, el cubano, el venezolano, el panameño, el iraní, etcétera, han soñado y trabajado para que sea posible construir paz y justicia social.

Cuando conocemos nuestra historia, entendemos de dónde venimos y podemos proponer rutas de fraternidad para la humanidad en esta época de pandemia y confinamiento que nos sirve para reflexionar en una frase sabia del escritor y patriota cubano José Martí: Patria es humanidad .

Felicito a los encargados de realizar infografías, a los fotógrafos, y, por supuesto, a impresores y redactores de La Jornada de Enmedio por su trabajo cotidiano, donde demuestran entrega, amor y profesionalismo.

Fernando Acosta Riveros, lector de La Jornada desde 1984

Acusa abusos en Walmart y Fedex

El 29 de junio hice la compra en línea de una computadora cuyo costo fue de 9 mil 994 pesos, con el compromiso de que me sería entregada en un lapso de cinco a siete días hábiles. La computadora llegó a Izcalli el 4 de julio, notificándome que se entregaría el 7 del mismo mes, lapso en que el precio subió a 10 mil 600 pesos, la entrega no se realizó, me quejé y quedaron de enviarla el día 10, lo cual no sucedió, teniendo que ir nuevamente a la tienda a levantar una queja, dándome una nueva fecha del lunes 13.

El martes, un empleado de Fedex me informó que no se hacían las entregas por falta de trabajadores, pues la empresa, a pesar de los atrasos, no quería contratar más empleados. Hasta este miércoles no se ha realizado la entrega, durante horas traté de comunicarme a la Profeco, pero resultó imposible e inútil; todo el tiempo los teléfonos estuvieron ocupados, no cuentan con una página de Internet para levantar una queja, por lo que esta procuraduría juega un papel de cómplice. Sólo se me ofreció un chat para una asesoría legal en línea con un costo de 99 pesos. Si en estos momentos procediera a la cancelación de la compra, Walmart ganaría más de 600 pesos por jinetear mi dinero. Lo dicho es cierto: no todos están perdiendo en esta tragedia.

Emilio Vivar Ocampo

Invitaciones

Reflexión sobre neoliberalismo

El Círculo de Reflexión del Colectivo Buzón Ciudadano, en su transmisión 697, invita al análisis y reflexión La restructuración neoliberal de México. De Salinas a Peña: del abuelo revolucionario, padre desarrollista y nieto neoliberal, con el antropólogo Elio Masferrer Kan. Hoy a las 17 horas. Sólo en vivo por YouTube buzonciudadano. Rosy Almanza, David Villa, Luis Martín Ángeles, Julio Adrián Pérez, Imelda Beristáin Teresa Moreno y Rebeca Vázquez