Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 16 de julio de 2020, p. 8

Madrid. Lana Del Rey anuncia la publicación de su primer libro de poesía, Violet Bent Backwards Over the Grass. Contiene más de 30 poemas, entre los que se incluyen Never to Heaven, The Land of 1,000 Fires, Past the Bushes Cypress Thriving, LA Who Am I to Love You?, Tessa DiPietro y Bare Feet on Linoleum, entre otros. La edición de tapa dura incluye páginas manuscritas con su caligrafía y fotografías originales; la de tapa dura estará disponible en septiembre.

Del Rey también publica un audiolibro con una interpretación de Spoken Word en el que lee 14 poemas extraídos de Violet Bent Backwards Over the Grass, con música de su frecuente colaborador, Jack Antonoff.