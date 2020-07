Para nosotros, lo hemos comentado con varios compañeros (medallistas), hemos evidenciado en este caso nuestro más irrestricto apoyo en que su calidad de medallista olímpica no está en juego ni en duda, como tampoco las victorias que tuvo a nivel regional y mundial , agregó Aceves.

Señaló que ante la aparición de denuncias de la Unidad de Integridad de Atletismo por la falsificación de documentos por parte de la atleta en su defensa, que pudiera agravar su circunstancia jurídica y deportiva, “hoy por hoy es un tema que no está agotado en términos jurídicos y debiéramos asumirnos en la presunción de inocencia.

La posición de la Asociación es suscribirnos al estado de derecho; hemos conocido la resolución definitiva de la suspensión de cuatro años por consumo de trembolona, circunstancia que no tiene ninguna posibilidad de modificarse, ya que se agotaron las instancias correspondientes. Y sabemos de sus declaraciones púbicas en torno al asesoramiento jurídico que tuvo , asentó en entrevista el medallista en la lucha olímpica de Los Ángeles 84.

Respecto de la posibilidad de que aumentara la sanción de la marchista y con ello el riesgo de que no pueda asistir ni siquiera a París 2024, alertó que eso sucedería “si no hay una defensa adecuada o no se solventan las acusaciones. Estaría extinguiéndose la vida deportiva de Guadalupe González.

Nuestra postura se ratifica en el entendido de manifestar nuestro apoyo institucional y desear de manera muy sincera que los errores que se pudieron haber cometido, no sólo sean subsanados, sino que no sean reiterados en esta nueva circunstancia que enfrentará en las próximas semanas y meses, aunado a que ella dejará de ser parte de Fodepar, pero de acuerdo con la información que hemos conocido, seguirá siendo parte de la Secretaría de Marina , dijo y añadió que Lupita González seguirá dentro del programa de becas vitalicias de los medallistas olímpicos.

Más temprano, Aceves participó en una conferencia en línea, en la que se anunció el Primer Foro Olímpico Online, abierto a la comunidad deportiva, desarrollarse del 24 al 26 de julio.