Juan Carlos Flores

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de julio de 2020, p. 31

Colima, Col., En dos días se reportaron en Colima 123 casos de Covid-19, superando todos los que se registraron en los primeros 70 días de la pandemia.

El gobernador priísta Ignacio Peralta Sánchez dio a conocer, en un mensaje transmitido en redes sociales, que a este ritmo “el sistema de salud podría colapsar (…) Es evidente que las personas han relajado las medidas”.

Recordó que el primer caso en la entidad se registró el pasado 17 de marzo y para el 26 de mayo apenas se habían acumulado 121 infectados, pero sólo entre domingo y lunes pasado se confirmaron 123.

Colima tenía hasta ayer 948 pacientes registrados y 120 defunciones. Manzanillo concentra el mayor número de enfermos, con 445 y 79 fallecimientos.

Tenemos un crecimiento exponencial y se hace necesario aplicar fuertes medidas para contener los brotes epidémicos , comentó Peralta Sánchez. Entre esas disposiciones figura el cierre de bares, restaurantes, gimnasios y otros negocios no esenciales.

Ignacio Peralta destacó que muchas personas se exponen por salvar vidas “y los demás no podemos ser indolentes ni permitirnos caer en la irresponsabilidad.

“Les recuerdo que el problema no está resuelto, que el virus sigue amenazando nuestra salud y la propia vida, y que aún no existe una solución científica de aplicación masiva para este problema (…) En México vivimos una tragedia que nadie quiere reconocer. El gobierno federal no está logrando una coordinación adecuada con las instituciones estatales, incluyendo a los gobernadores. Podemos apreciar, además, que prácticamente todos los pronósticos han fallado”, afirmó.