Al principio fue un poco diferente. No ha sido difícil, porque vivimos lejos del pueblo, muy alejados de las personas. Salimos a la montaña, es un entrenamiento normal, el gimnasio lo tenemos aquí mismo en la sede del equipo , asiente la pedalista jalisciense.

Desde entonces hemos aprovechado bastante. En la parte anímica bien, hasta eso no me he desmotivado. Lo bueno de estar juntos es que nos damos ánimos; hacemos carreras entre nosotros, retos, porque todos sabemos lo que necesitamos , afirmó la pedalista que espera volver a competir en una Copa Mundial, a fines de septiembre en República Checa, y en oc-tubre en el Mundial de Austria.

Confesó que escuchar sobre las cifras de contagio y fallecimientos por el Covid-19 ha sido complicado. No puedes evitar sentirte un poco mal. Trato de no poner mucha atención a todo eso, pues el rendimien-to cae, no estás bien mentalmente. Sé que es un tema bastante delicado, por eso trato de cuidarme y a los que están alrededor de mí .

Destacó no enfrenta ningún problema de falta de apoyo, pues el equipo es sustentado por empresas privadas y por el estado de Guanajuato.