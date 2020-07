Adelantó que se reunirá con representantes de la cámara de la industria panificadora a fin de que busquen alternativas para que no se entregue al consumidor el pan en bolsitas individuales de celofán, como se ha detectado en La Esperanza y Bon Pane, entre otras, desde el inicio de la pandemia, en marzo pasado.

El uso de bolsas de plástico utilizadas para la entrega de comida para llevar o embolsar el pan de dulce se incrementó en lo que va de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, a pesar de que no evita ni reduce el riesgo de un posible contagio del coronavirus, señaló la directora general de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), Andreé Lilian Guigue, quien afirmó que es una mentira que el plástico sea un aliado en la pandemia.

No es necesario que hagamos este tipo de disposición porque lo que estamos haciendo es aumentar en una cantidad impresionante el consumo de bolsas de plástico, y es un artículo que no tiene otro uso sino que va directamente a la basura , insistió.

Lo que queremos es que busquemos otras formas de cómo protegemos nuestra seguridad ante un posible contagio y que no sea a través de los costos de contaminar el planeta , dijo, al asegurar que no habrá marcha atrás en la prohibición del uso de las bolsas de plástico, que se extenderá a partir de enero de 2021 a los desechables de un solo uso, entre los que se encuentran el unicel y los popotes de plástico.

Recordó que un grupo de vecinos se quejó ante la Sedema por uso de bolsitas de celofán para embolsar el pan, por lo que propusieron que las panaderías pueden contratar a una o dos personas para que expendan el pan de manera segura, lo cual generaría empleos y reduciría la contaminación.