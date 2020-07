Levanta los ánimos y compensa la falta de festivales , comentaron Anas y Sandra. Un poco preocupados por lo que esta agrupación masiva pudiera causar, tampoco usaron cubrebocas. Pensamos en el lugar, pero como ya no hay sana distancia en bares y restaurantes, llegamos a la conclusión de que no era peor que en otros sitios .

A un lado del ayuntamiento de Niza, este domingo se confirmó que se recomendó el uso del cubrebocas en un espacio delimitado.

Lionnel Luca, alcalde de Villeneuve-Loubet, ciudad vecina de Niza, lamentó la falta de coherencia de las medidas sanitarias en torno a los actos públicos, tras el concierto.

La organización del concierto de diyéi The Avener es incomprensible. Estamos esperando la libertad, pero no a cualquier precio. Me sorprendió mucho porque, como alcaldes, desde el comienzo de la epidemia, hemos tratado de estar atentos y empoderar a nuestros conciudadanos. No haremos nada para el 14 de julio, cuando es la fiesta esencial , sostuvo.

El gobierno ha pedido vigilancia y el uso de cubrebocas para prevenir una segunda ola de la epidemia de Covid-19 en Francia. Volvimos exactamente como antes del confinamiento y sigue siendo preocupante. Creo que somos irresponsables , afirmó Luca.