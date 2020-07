Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Lunes 13 de julio de 2020, p. 3

La directiva de Cruz Azul señaló que es absolutamente falsa la aseveración de que el equipo cementero ganaba mucho más dinero si perdía una final de la Liga Mx, que si se alzaba con el cetro. “Está fuera de toda proporción, de la realidad. No es más que una manipulación mediática sin sustento.

No sólo no es posible, sino impensable que haya ese tipo de acciones, que exista ese tipo de seguros. Se lo digo categóricamente , enfatizó Jorge Hernández, vocero de la Cooperativa Cruz Azul, empresa dueña del plantel celeste.

En días pasados Antonio García Rojas, propietario del Club Ensenada, comentó que a través de una maniobra con una reaseguradora establecida en Islas Caimán, la directiva cementera ganaba 40 millones de dólares si perdían una final, mientras que si se coronaban apenas recibiría 2.3 millones de dólares.

“¡Qué nos digan con qué aseguradora! No es información comprobada. Dentro de la misma ley de seguros es imposible. ¿Cómo puedo llegar ante una reaseguradora y decir: ‘Me quiero asegurar porque voy a perder…?’ ¡Es inverosímil! No puede ser por mero sentido común”, exclamó Hernández.

Punto número uno: eso es ilegal. Y dos: el que acusa está obligado a demostrar , añadió el vocero, quien admitió que todo partiría de información publicada en el portal del semanario Eje Central y retomada por diversos medios en octubre de 2019.

Hernández también reconoció que los hermanos Álvarez Cuevas, Guillermo y Alfredo, así como el cuñado de ambos, Víctor Garcés, registraron una reaseguradora, aunque rechazó que haya sido creada en Islas Caimán, pero sí en otro país que no recordó ( el dato específico no lo tengo ).

“La reaseguradora –que se hizo institucionalmente– permite disminuir la carga económica en tus seguros. Es una estrategia financiera legal y esto ocurrió entre 2006 y 2013. Lo que es absolutamente falso es que se haya utilizado para acciones como esa que mencionan. Es una figura legítima y nada tiene que ver con el futbol.”

Dijo que la reaseguradora (denominada Blue Eagle Re) no existe actualmente y la documentación inherente no la tiene a la mano, está en archivos ; sin embargo, cuando se estableció, se hizo “dentro de las especificaciones legales, e insisto, era institucional, no de algún directivo. Se fundó porque no era tan común la figura del reaseguro, no obstante, la inmensa mayoría de las industrias contaba con una.

En 2013 (año de su extinción) se determina por parte de las autoridades que jamás existió ningún tipo de dolo ni delito en el manejo de seguros. Nunca se hizo para ganar si el equipo perdía, y mucho menos como una estrategia ejecutiva para desvío de fondos. Eso jamás existió.

Subrayó que Guillermo Billy Álvarez, presidente de La Máquina y desde hace unos años en el centro de diversos litigios familiares y de opositores a su gestión en la Cooperativa, sólo ha recibido de la gente del futbol expresiones de apoyo y respeto. Ningún directivo de equipo ha contravenido el buen desempeño de Cruz Azul, y saben que la resolución de las querellas en tribunales corresponde a las autoridades .