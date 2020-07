También criticó que el aumento del tiempo mínimo de renta de uno a tres años expone a los arrendadores a abusos. “Me he percatado que así como hay arrendadores abusivos y llegan a desalojar de manera ilegal, hay arrendatarios que incumplen sus pagos y el arrendador no sabe qué hacer, dijo.

En ello coincidió Patricia, quien dio a conocer que su arrendador le descontó 35 por ciento de la renta del departamento donde vive por la crisis económica que ha dejado la pandemia.

No están trabajando con la equidad porque los derechos los tenemos arrendatarios y arrendadores. No se me hace justo lo que están estableciendo en estos artículos, no toman en cuenta los derechos de todos .

En el foro, la diputada de Morena Valentina Batres puntualizó que la propuesta de contrato de tres años no es definitiva, y si se quiere, alguna de las dos partes puede rescindir el contrato antes de ese tiempo.

Reiteró que la reforma no busca afectar a ninguna de las partes, sino generar un acuerdo amistoso y ampliar los mecanismos de justicia alternativa.

Batres, quien junto con su compañera de bancada Martha Ávila propuso los cambios a la ley, puntualizó que la reforma no será aprobada hasta agotar la discusión con todos los involucrados.