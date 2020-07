H

ace unos días, el Carnegie Hall de Nueva York ofreció en línea, y sin costo, una selección de tres muy buenos conciertos de su archivo, de los cuales el segundo resultó particularmente enriquecedor.

En 1970, el compositor estadunidense Philip Glass estrenó una de sus partituras más significativas, Music With Changing Parts, y en 2018 realizó una nueva versión de la obra, añadiendo metales y voces a la dotación original de teclados y alientos. Fue esta versión reciente la que se interpretó en el Carnegie Hall, con un ensamble en el que la combinación de experiencia y juventud aportó lo mejor de ambos mundos. Lo básico, el Ensamble Philip Glass, dirigido por el legendario Michael Riesman, y con él mismo y el propio Glass a cargo de sendos teclados. Incrustados en el grupo, tres antiguos y emblemáticos colaboradores de Glass: Lisa Bielawa, Andrew Sterman y Jon Gibson. Dotación completa: cinco teclados electrónicos, cuatro ejecutantes a cargo de flautas y saxofones, pares de cornos, trompetas y trombones, un coro de niñas (cerca de 40 voces) dividido espacialmente a la manera de los añejos cori spezzati, y un ingeniero de sonido. Los colaboradores del Ensamble Philip Glass fueron jóvenes estudiantes del Conservatorio de Música de San Francisco y del Coro de Niñas de San Francisco.