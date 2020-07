Le expusimos la situación porque en ese momento mi esposo tampoco estaba trabajando y el gasto lo absorbía yo, ella dijo que tenía varios compromisos y pagos que hacer, ya no pudimos hacer nada más, tuvimos que salir .

Esta situación se la dio a conocer a su arrendadora, quien en un inicio aceptó aplazar para julio el aumento anual de renta. Sin embargo, ya no pudo esperarla más y exigió el pago a principios del mes pasado.

Sus ingresos disminuyeron y, por consiguiente, la posibilidad de pagar el alquiler mensual. Ambos buscaron acuerdos con sus respectivos caseros, pero no lo lograron, y en plena pandemia se vieron obligados a salir de sus hogares.

En mayo, cuando cumplió un año de vivir ahí, el casero le aumentó la renta mensual a 7 mil 300 pesos, los cuales ya no pudo pagar.

Quise sensibilizarlo, pero es una persona mayor y no se prestaba para ese tipo de situaciones; recuerdo que cuando nos atrasábamos con el pago uno o dos días se molestaba mucho, entonces yo sabía que era imposible negociar con él y estaba en todo su derecho porque es su propiedad.

Él, su esposa y cuatro hijos se vieron obligados a vivir en un inmueble viejo, propiedad de una organización social y que próximamente será un proyecto del Instituto de Vivienda. Si bien, él no será uno de los beneficiarios, los dueños no le cobran por habitar a cambio de vigilar el edificio.

Actualmente José Luis y su esposa buscan tramitar un crédito ante el gobierno local.

Una historia parecida es la que vive Grissel González, quien fue despedida de su trabajo en una agencia de publicidad. Al no llegar a un acuerdo para aplazar el pago de renta en su departamento, su pareja decidió hacerse cargo. Ahora, dice, viven más presionados económicamente.