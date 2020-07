P

or fin, Diego El Cigala ha cumplido el deseo postergado de cantar con mariachi y la oportunidad le ha venido con el álbum Cigala canta a México, en el que combina boleros y canciones rancheras. En entrevista nos dice que desde la primera vez que escuchó a este conjunto mexicano de cuerdas y alientos, con su volumen tonal y pasión altiva , pensó que no estaría completo en su quehacer musical si no lograba un encuentro y la satisfacción de cantar con ellos. El mariachi ha sido la más grande revelación de la música popular en mi vida: su sonoridad y manera apasionada de entonar esas canciones me elevan .

El cantaor madrileño siempre dio a conocer su firme deseo de cantar a José Alfredo Jiménez y otros grandes de la canción mexicana. La idea siempre le estuvo dando vueltas y en los espacios libres que le permitían las giras hacia su selección de temas. Algo que le resultaba apasionante por el nivel, la calidad y cantidad de autores .

Cigala, que hiciera un homenaje a Argentina con Cigala y Tangos cuenta que cuando interpretó Un mundo raro, de José Alfredo Jiménez, y la gente le aplaudió entusiasmada, no dudó en decidir que el siguiente paso discográfico sería con México. Toda mi vida he estado enamorado de la música que nació de esa tierra a la que amo profundamente y que me abrió las puertas de su alma y corazón hace más de veinte años, cuando inicié mi carrera .

Con la colaboración de Jaime Calabuch Jumitus, su pianista y director musical, se dio a la tarea de seleccionar los temas y los acompañantes. No fue una tarea sencilla, había muchas recomendaciones y estaban las de mi apetencia, la decisión fue probar y decidir entre aquellas que más se ajustaran a mi ser, así, desde la primera nota, yo sentía si me iban o no .

De la labor de selección quedaron 12 temas: Somos novios (Armando Manzanero) De qué manera te olvido (Federico Méndez), Soy lo prohibido (Roberto Cantoral), Cenizas (Manuel Wello Rivas), El gato bajo la lluvia (Rafael Pérez Botija), Si tú me dices ven (Alfredo Gil), Se me olvidó otra vez (Juan Gabriel), Perfidia (Alberto Domínguez Barrás), Vámonos y La media vuelta (José Alfredo Jiménez), Verdad amarga y Bésame mucho (Consuelo Velázquez), que se compendian en Cigala canta a México.