ohn Bellamy Foster (JBF) e Intan Suwandi (IS) escribieron la revisión bibliográfica ( Review of the month ) del número de junio de la revista socialista mensual Monthly Review (MR) que fundaron Paul Sweezy y Leo Huberman en 1949. Su título es Covid-19 y capitalismo catastrófico. Cadenas de mercancías y la crisis ecológica-epidemiológica y económica . JBF es el editor, desde hace varios años, de MR y uno de los más importantes pensadores marxistas de nuestro tiempo, tanto en temas ecológicos como económicos. En Economía Moral he analizado muchas veces sus escritos; por ejemplo, en la serie de 13 entregas de diciembre 2014 a marzo 2015 denominada Múltiples tendencias anuncian el fin del capitalismo . El artículo que hoy comento fue traducido al español en la excelente revista semanal de opinión, Sin Permiso. República y socialismo también para el siglo XXI, publicada en España. Los autores (JBF-IS) empiezan diciendo (cito la versión en español, pero con cambios):

“El COVID-19 ha acentuado, como nunca antes, las vulnerabilidades ecológicas, epidemiológicas y económicas interrelacionadas impuestas por el capitalismo... estamos viendo el surgimiento del capitalismo catastrófico a medida que la crisis estructural del sistema adquiere dimensiones planetarias. Desde finales del siglo XX, la globalización capitalista ha adoptado cada vez más la forma de cadenas interrelacionadas de mercancías controladas por empresas multinacionales, que vinculan diversas zonas de producción, principalmente en el Sur Global, con el vértice del consumo, las finanzas y la acumulación mundiales, situado sobre todo en el Norte Global. Estas cadenas de mercancías conforman los principales circuitos materiales del capital a nivel mundial que constituyen el fenómeno del imperialismo tardío identificado con el auge del capital monopolista-financiero generalizado. En este sistema, las rentas imperiales exorbitantes provenientes del control de la producción global se obtienen no sólo del arbitraje laboral global, a través del cual las corporaciones multinacionales… sobreexplotan la mano de obra industrial en la periferia, sino cada vez más también a través del arbitraje global de la tierra, en el que las multinacionales de los agronegocios expropian tierra (y mano de obra) barata en el Sur Global para producir cultivos de exportación…”

Añaden que los ejecutivos corporativos se refieren tanto a cadenas de mercancías como a cadenas de valor, énfasis dual que se asemeja al más dialéctico enfoque desarrollado por Marx de las cadenas de mercancías en la producción y el intercambio, que comprenden tanto valores de uso como valores de cambio, y luego continuado por los teóricos del sistema-mundo, Wallerstein y Hopkins. Sin embargo, en éstos, dicen JBF-IS, se perdió el aspecto material-ecológico de los valores de uso, pues abordaron tales cadenas sólo como fenómenos económicos, de valor. Marx, en cambio, había enfatizado el lado negativo, destructivo de la valorización capitalista respecto de las condiciones naturales de producción y el metabolismo conjunto de los seres humanos y la naturaleza en su conjunto: