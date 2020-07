Ellos tocaron mi puerta, al escuchar salí con mi cubrebocas y este temor que me acompaña, en una eternidad sólo mía, en el respirar de todo momento. Ella se aleja para responder una llamada; mi ahijado me mira con un desconsuelo de pérdida, y me anuncia que su padre ha muerto. Duele, por sentido, lo escuchado. Deseo abrazarlos, no lo hago. El móvil anuncia la urgencia, de que ellos estén en otro lado. No hay abrazos, se despiden. No lloran. Suspiro. Me trago las lágrimas. Ya casi noche, más dolor me anuncia del bautizado… su pérdida. Después, en un tantito de días; no recuerdo, pero no fueron más de tres o cuatro, le pido a mi Meche que me acompañe a ver a la comadre y su hija. Nadie me da, de ellas, razón. En estos momentos, en que me vivo fingiendo que no me preocupa el coronavirus, que no pasa nada, sé que dependo de un juego perverso de azar, y que mi vida en cualquier momento se vaya, separándome de lo que más amo…

Marcos Aguilar

Les falló a todos

En 2012, con una serie de escándalos y en total descomposición, el PRI apostó por una imagen para recuperar la Presidencia, entonces en poder del PAN. No tenían otro camino, era cosa de tiempo; con otros componentes nada lícitos y con ayuda de algunas instituciones, logró regresar a Los Pinos con Enrique Peña Nieto. Su sexenio se convirtió en uno de los peores gobiernos de la historia de México, para propios y extraños, logró superar por mucho los fracasos de otros presidentes, la corrupción fue más grande y descarada y falló a sus correligionarios y a todos los mexicanos. Tan malo fue su gobierno, que perdió los comicios en 2018 y quedó en un vergonzoso tercer lugar. Los mexicanos terminamos peor que cuando inició esa administración. Ahora se están dando los resultados de un sexenio que se excedió en los abusos: el pueblo empobrecido, sin seguridad, pésimos salarios, desempleo y delincuencia al alza.

Fernando Quiroz Nácar

Invitaciones

Una mirada geopolítica a la visita del Presidente a EU

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano invita al análisis y reflexión Una mirada geopolítica de la visita del Presidente de México a la Casa Blanca, con la latinoamericanista, Marcela Román. La cita es hoy a las 17 horas.

Rosy Almanza, David Villa, Luis Martín Ángeles, Julio Adrián Pérez, Imelda Beristáin, Teresa Moreno y Rebeca Vázquez