Hernán Muleiro

Especial Para La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 10 de julio de 2020, p. 4

Una grabación inédita de Ornette Coleman de 1974 será transmitida este sábado por dos emisoras de radio digital de México y una de Reino Unido, el domingo.

La grabación de Ornette Coleman en vivo en Keystone Korner, San Francisco, el 4 de septiembre de 1974, llegó a mis manos por medio de un coleccionista que me contactó luego de la difusión del recital de Sun Ra en México del mismo año (La Jornada, 22/5/20). De muy buena calidad de audio para la época, no es casualidad que lo tenga un coleccionista y no una institución dedicada a la preservación de audios, porque gran parte de las grabaciones en vivo del siglo XX existieron, primero, gracias a personas con un interés particular en pulsar la tecla Rec en el momento correcto, y luego gracias a personas que lograron distribuir y conservar estas grabaciones.

La ruptura en el estilo del jazz de finales de los 50, parte inseparable de acontecimientos sociopolíticos, fue creada por la primera camada de músicos para los que existió una historia del jazz y un pasado con el cual romper, desde Harlem Hellfighters, grupo de soldados que exportaron la música desde Estados Unidos a Francia durante la Primera Guerra Mundial, hasta su historia en clubes clandestinos durante la Segunda.

La discografía de Coleman, hasta la fecha del concierto, tiene una cantidad enorme de variaciones en un muy poco tiempo. Por ejemplo, el disco Something else!!!! es único, desprovisto de todos los lugares comunes que se puedan imaginar. Tres años después, en free jazz se duplica no sólo la cantidad de músicos, sino también de música, que coexiste en una gran improvisación colectiva. Ornette Coleman tuvo en sus primeros 15 años de carrera más rencarnaciones que todos los iconos religiosos del mundo combinados.