on su clarividencia de ciego y la magnífica ironía con que Dios le dio a la vez los libros y la noche, Jorge Luis Borges imagina los oficios que no tienen futuro en su Historia de la eternidad. ¿Cómo, en efecto, podría subsistir, en un mundo poblado por seres inmortales, un empleo como el de los políticos? No les queda más remedio, si no desean verse condenados a la desaparición total, que la de reciclar sus dones y virtudes. Buscar un nuevo uso de sus capacidades. Y, ¿qué mejor provecho de sus dones sino la reconversión en cómicos de la legua?, propone Borges en su implacable lógica.

Personas en campaña electoral constante, los políticos no cesan de recorrer leguas y leguas para exponer sus proyectos y programas, tratando siempre de despertar los aplausos y las sonrisas de un público ganado con promesas –que no comprometen sino a quienes se las creen–. Por el triunfo electoral, los eternos candidatos están dispuestos a todo, incluso al ridículo. Después de todo, asesino jubilado, el ridículo ya no mata. Pero, para desdicha de estos nuevos cómicos de la legua, tampoco arranca la bienhechora risa que mete al bolsillo al más escéptico. Trump y Bolsonaro, comediantes mediocres, sólo provocan una risa hepática, de sabor amargo.

En Francia, el espectáculo prometía con el joven Emmanuel Macron de pie, la cristalina pirámide del Louvre como decorado a sus espaldas, calificándose de jupiteriano . Atención, no quiso decir que viniese del planeta Júpiter; no, se refería a una alquimia que lo transformaba en el dios romano. Por desgracia, si el ridículo se jubiló, los dioses romanos, griegos o egipcios también se han retirado de la vida pública para morir en un reposo nostálgico. Pero el retiro no es la ambición de un joven con tanta energía. Macron sabe resistir… y sobrevivir.