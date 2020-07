▲ En entrevista, Camarena invitó a estar conscientes de que hay muchísimas personas que trabajan y viven de esta industria, no sólo los cantantes y músicos, quienes después de la crisis sanitaria necesitarán apoyo . En la imagen, el tenor, captado en 2015. Foto archivo

Viernes 10 de julio de 2020, p. 2

Luego de más de cuatro meses de hacer un alto en su intensa carrera profesional, el tenor mexicano Javier Camarena regresa hoy a los escenarios en la Casa de Ópera de Zúrich, donde interpretará arias de Gaetano Donizetti, de Vincenzo Bellini y de Giuseppe Verdi, acompañado por el pianista Enrico Maria Cacciari.

Camarena, considerado uno de los mejores tenores del mundo junto con el alemán Jonas Kaufmann, charla con La Jornada desde la ciudad de Zúrich, Suiza. Conversó sobre sus actividades durante el confinamiento sanitario, el impacto para los músicos de la cancelación de presentaciones y sobre la temporada de conciertos que ofrecerá en su regreso a los escenarios, entre los que, por primer vez, se presentará en el Festival Donizetti de Bérgamo, Italia, donde debutará como Fernando en la ópera Marino Faliero.

“Estoy muy emocionado, contento y un poquito nervioso a la vez, porque en estos momentos tan complicados en el mundo todavía hay muchos contagios. Sin embargo, aquí en Suiza, el registro más reciente fue de unas 10 personas contagiadas , explicó Camarena. Eso no deja de implicar cierto riesgo, por lo que me encuentro emocionado y un poquito nervioso .

La Casa de Ópera de Zúrich, donde el tenor mexicano se presentará este viernes, está tomando todas las medidas de precaución necesarias, para que haya un ambiente de trabajo seguro para todos. De una capacidad de mil 800 personas, estará abierto el aforo únicamente para 300. Esa será mi primera presentación, presencial, un recital a piano, luego del distanciamiento social sanitario .

Confinamiento en familia

Ese tiempo de confinamiento Camarena lo ha aprovechado para la convivencia familiar, ya que el intenso ritmo de su carrera lo mantenía lejos de su hogar.

Durante el primer mes me desconecte totalmente de todo. Me dediqué a recargar pila física y emocionalmente, porque esta carrera te somete a muchísimo estrés y también a muchísimas emociones. Me dediqué a estar y convivir como padre y esposo

Luego empecé a retomar los diversos proyectos que tengo en puerta , continuó el cantante. Me dedique a estudiar, tranquilamente, muchos repertorios que desde hacía mucho tiempo tenía muchas ganas de estudiar. También me puse a estudiar los nuevos papeles que tengo para la siguiente temporada .

Además, agregó el reconocido tenor, entre sus lecturas literarias “tenía pendiente acabar de leer Crónicas marcianas, de Ray Bradbury. Leí también Elevación, de Stephen King; Siete miedos, de Selvedin Avdić, y El pintor de las almas, de Ildefonso Falcones. Esa fue la parte amable del confinamiento”, comentó.