Jueves 9 de julio de 2020

París. En la competición automovilística, lo que cuenta no es la edad, es el cronómetro , afirmó el español Fernando Alonso, de casi 39 años, luego de ser confirmado para regresar a la Fórmula 1 el año próximo con el equipo Renault, con el cual se coronó en 2005 y 2006 en la máxima categoría.

Hay un movimiento hacia pilotos cada vez más jóvenes, pero en Mercedes, por ejemplo, no sería algo bueno remplazar a Lewis Hamilton por uno de menor edad simplemente porque tenga 35 años. Mientras estés en forma y motivado no es importante , afirmó Alonso, quien dejó la F1 en 2018 y desde entonces ha ganado en dos ocasiones las 24 Horas de Le Mans, participó en el Rally Dakar y no logró calificar a las 500 millas de Indianápolis.

Habrá nuevos reglamentos y coches en 2022 y no sabemos todavía cómo se comportarán. Lo que es importante es reducir la diferencia entre las escuderías y los riesgos de ver a un equipo dominar sobre los otros. Eso es un factor importante para la F1 y para los pilotos , anotó el corredor español, quien volverá al máximo circuito, en el que tomó parte en 314 Grandes Premios, con un balance de 32 victorias y 97 podios.

Alonso no deberá sólo recuperar los hábitos de una disciplina abandonada dos años antes, sino demostrar también que su edad no es una desventaja. Nacido el 29 de julio de 1981, el doble campeón tendrá 39 años cuando regrese al paddock. Sólo el finlandés Kimi Raikkonen, quien cumplirá 41 en octubre, lo supera entre los pilotos de la disciplina aún en activo.