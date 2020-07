Ángel Vargas

Jueves 9 de julio de 2020, p. 5

La pandemia de Covid-19 ha exacerbado en México la precarización y la invisibilidad de la cultura y los agentes culturales como elementos fundamentales de la vida, según Silvia Singer, directora del Museo Interactivo de Economía (Mide).

La situación de ahora no es privativa de estos últimos meses. Los castigos a la cultura, los recortes, la invisibilidad y el desprecio vienen de muchos años atrás y de otros regímenes de gobierno , afirmó.

Pero en estos dos últimos años, y ahora por la pandemia, el cierre de instituciones y los más recientes recortes financieros han exacerbado a tal punto el problema que estamos en vías de desaparecer o de quedarnos en una situación tal que el regreso será muy complejo, lento y requerirá de mucho esfuerzo. Vamos a perder mucho.

Bióloga de formación, aunque con amplia trayectoria en museología didáctica, Silvia Singer (Ciudad de México, 1954) defiende en entrevista con La Jornada a la cultura y los agentes culturales como elementos indispensables para el acceso a la información, a una mejor forma de convivencia y a las formas de la paz, por lo cual consideró una visión muy corta de las necesidades del país realizar recortes severos con el pretexto de la emergencia de salud.

Cortar esta parte de la vida en lugar de fomentarla es recortar el alcance de la educación de manera muy severa. Éste es un tema que tiene que ver con educación, básicamente, y con el crecimiento de la sociedad , asentó.

Necesitamos nutrir el pensamiento crítico y creativo de las sociedades. La nuestra está enferma, y cuando una persona lo está, busca la medicina; en esta ocasión hay que reconocer que no somos prescindibles al ser agentes de cultura. No somos un objeto de lujo. La cultura está embebida en lo más profundo de la vida social, y no reconocerlo como elemento de creación de una sociedad coherente y de empuje es gravísimo.

Integrante del Frente ProMuseos, la directora del Mide calificó de alarmantes el silencio y la ruptura del diálogo entre la sociedad civil y los órganos de gobierno en México, y aunque aceptó que apuesta por un verdadero y profundo cambio con la llegada al poder de la Cuarta Transformación, lamentó que la cultura esté excluida de la agenda.