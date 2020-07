S

ería un error suponer que la cena en la Casa Blanca, con empresarios de Estados Unidos y una oncena de capitales mexicanos, constituirá el punto principal o más trascendente de la polémica visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a los dominios de un depredador político en busca de relección. Las reuniones de trabajo entre funcionarios de ambos países, y los acuerdos a los que se lleguen, podrían tener significados explícitos o implícitos en los que se refleje la histórica asimetría entre ambas naciones y la conocida voracidad en lo inmediato del anfitrión, Donald Trump. Además del obvio riesgo de que la presencia del político tabasqueño en Washington sea utilizada para fines propagandísticos por la Oficina Oval en su batalla por votos frente a los demócratas.

Sin embargo, la mencionada cena binacional del poder económico y político ha concentrado la atención en México. Por un lado está la condicionada oportunidad de que ante el padrinazgo y arbitraje del citado Trump vuelva a encarrilarse en lo posible la relación de los grandes capitales, nativos y extranjeros, con el presidente López Obrador, al que acusan de no respetar reglas ni acuerdos relativos a la inversión que, por tanto, estaría retraída o sería volátil.

Para fines internos, la conformación de la lista de comensales de lujo genera especulaciones y suspicacias. Si de esa cena, tan neoliberal , habrán de desprenderse las líneas maestras de un proyecto que dé ganancias económicas a los empresarios involucrados y políticas a los presidentes vecinos, resulta llamativa la nómina de los mexicanos convidados, por cuanto refleja cercanías, beneficios y privilegios.