Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Martes 7 de julio de 2020, p. 6

Retratista acústico del paisaje cinematográfico. Así se podría calificar a Ennio Morricone, quien en realidad no componía scores, sino música para películas, las cuales, decía, no serían lo mismo sin ésta .

Fue uno de los mejores creadores sonoros en la historia del cine, quien, en una ocasión, dijo a La Jornada: Llámenme genio cuando haya muerto, o al menos cuando hayan pasado muchos años más...

Ennio Morricone representaba al sonido de las imágenes debido a que –sin contar sus alrededor de 100 composiciones originales para orquesta de cámara y sinfónica, que denominaba música absoluta – escribió unas 540 bandas sonoras.

El italiano falleció en Roma este lunes a los 91 años. Estaba hospitalizado en una clínica tras haber sufrido una caída en la que se fracturó el fémur.

La música es una experiencia, no una ciencia , comentaba el autor, que obtuvo todos los reconocimientos importantes en el orbe: Óscar, Grammy, Bafta, Globos de Oro, Polar… Apenas el 5 de junio pasado fue galardonado, junto con John Williams, con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2020.

El bueno, el malo y el feo, Cinema paradiso, Érase una vez en América, La batalla de Argel, Malena, Bugsy, Los intocables y La misión... Son incontables los filmes que musicalizó quien se forjó en el Conservatorio Santa Cecilia, de Roma, y a los nueve años comenzó a estudiar trompeta y composición.

Fue discípulo de Gofredo Petrassi, de quien aprendió la música absoluta . Ingresó después al Conservatorio de Italia en plena Segunda Guerra Mundial. Tocó la trompeta con algunos grupos de jazz hasta su incursión en la realización de bandas sonoras. Alla scoperta dell’America, de Sergio Giordani, e Il federale, de Luciano Salce (con quien trabajó en varias ocasiones), fueron sus primeras piezas.

Las raíces musicales de Morricone están en las composiciones clásicas del siglo XX de Karlheinz Stockhausen, Luciano Berio y Pierre Boulez. Se podía escuchar su influencia en la forma en que sus partituras se mezclaban con sonidos reales . Su narración acústica, de extraordinario manejo del silencio, le abrió las puertas de la naciente industria italiana, sobre todo en el peyorativamente llamado spaghetti western. Muchos de estos proyectos eran de su ex compañero de escuela Sergio Leone, realizador de El bueno, el malo y el feo. A partir del éxito de estas cintas, Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Gilo Pontecorvo y Giuseppe Tornatore, entre muchos, desearon trabajar con él.

Música, necesaria para la expresividad de la obra

Morricone era ecléctico, de pocas pero concisas palabras. Aseguraba que el cine sería lo mismo sin la música, que podía vivir sin ésta, aunque parece que es bastante necesaria para lograr la expresividad de la obra , contó en la charla con este diario.

Se le preguntó si el cine y la música eran artes complementarias.