De la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 7 de julio de 2020, p. a11

El mexicano Carlos Vela, delantero de Los Ángeles FC, eligió no disputar el torneo MLS is Back, mientras el FC Dallas se retira de esta competencia luego de reportar 11 casos de coronavirus, un día antes de iniciar la actividad en el futbol estadunidense. Según la prensa, Vela no hizo el viaje a Orlando para no exponer a su esposa embarazada. En tanto, Dallas anunció que por cuestiones de seguridad y salud no se reportará a esta justa.