Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 3 de julio de 2020, p. 6

Pese a que los gobiernos de México y Estados Unidos han restringido hasta el 21 de julio el tránsito terrestre no esencial en su frontera común a fin de evitar la propagación del Covid-19, en semanas recientes miles de personas por día han cruzado por tierra la franja fronteriza.

Ante ello, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Christopher Landau, exhortó a sus concuidadanos a no transitar por la zona a menos de que resulte esencial. “En estas últimas semanas, cientos de miles de personas por día han cruzado la frontera terrestre, y 90 por ciento son ciudadanos estadunidenses o titulares de las green card”, advirtió en un videomensaje en Twitter. Alertó que de no controlarse ese cruce no esencial, las medidas restrictivas en la zona fronteriza de ambas naciones lejos de relajarse, se endurecerán más.