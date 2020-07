Proponen honrar a Rafael Galván

íder obrero nacionalista, luchador incansable por la democracia y soberanía, don Rafael Galván Maldonado falleció el 3 de julio de 1980. Forjó todo un proyectode país para reordenar el uso de los recursos nacionales y reconstruir la sociedad y la política. Apoyó la lucha de los mineros, ferrocarrileros, estudiantes, campesinos e impulsó la nacionalización de la industria eléctrica.

Condujo uno de los movimientos de más vitalidad en la historia de nuestro país: el de los electricistas y nucleares de la Tendencia Democrática del Suterm con su paradigma programático, La declaración de Guadalajara de 1975, inspiró a los trabajadores del Sutin en su lucha por una industria nuclear nacional. Se preocupó siempre por fusionar el interés de los trabajadores con el de la nación. Enarboló la integración del sector salud y el fin del monopolio de la industria químico-farmacéutica, entre otras banderas vigentes hoy en día.

Por su gran legado, este gran patriota mexicano debe ser honrado en el muro de honor de la Cámara de Diputados; por ello solicitamos a los trabajadores y a la ciudadanía en general, apoyar esta propuesta. http://chng.it7/MXZTM5nhNL

Geopolítica Energética e Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, Carlos Sánchez, Raúl Pérez-Enríquez, Humberto Ruiz, Saúl Escobar, Ricardo Fuentes, Gonzalo Rocha, Isidro Navarro, Carmen Ponce, Luis Medrano, Benjamín Aguillón y 68 firmas más

Silencio de seguidores de AMLO sobre visita a Estados Unidos

Unos días antes de la visita que realizó el presidente José López Portillo a Washington en 1981, el entonces embajador de México en Estados Unidos, Hugo B. Margáin, me comentó que en esas visitas no se discutía nada que no pudiera resolverse por los canales diplomáticos y que su relevancia se limitaba al medio político interno.

Resuelto el tema de las caravanas de migrantes, el muro de Trump perdió visibilidad política y, aunque su construcción avanza muy lentamente pergeñando recursos de partidas para otros fines, el magnate no da muestras de cifrar su relección en este tema o en otros que expongan su xenofobia y antimexicanismo. Biden aventaja a Trump en el apoyo de la comunidad latina con 57 por ciento, según una encuesta de NBC/WSJ de este mes.

El ex secretario de Relaciones Exteriores y embajador emérito Bernardo Sepúlveda diseccionó en una memorable carta a Marcelo Ebrard los inconvenientes para el interés nacional que tendrá la próxima visita del presidente López Obrador a Estados Unidos.

A diferencia de otras iniciativas del Presidente, ésta no ha provocado en las redes sociales el usual alud de apoyo de sus simpatizantes, quienes han guardado un silencio que deja ver la arraigada desconfianza popular en las entrevistas cumbre entre ambos países.

Ciertamente existe una inescapable realidad político-estratégica que ata a México y Estados Unidos, pero el viaje, innecesario einoportuno, no puede desvincularse del interés político del secretario de Relaciones Exteriores. López Obrador parece muy confiado en que puede arriesgar algo del enorme capital político que ha acumulado en estos 18 meses de gestión. Pero este es un error.