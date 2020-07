Israel Campos Mondragón

Viernes 3 de julio de 2020, p. 8

Main in a cage, el nuevo Ep (extenden play) de Deer, dueto mexicano radicado en Hong Kong, ya se encuentra en las plataformas digitales. Son tres canciones que integran ese material sonoro: Stuck in a moment, Main in a cage y No, esta última, su primer tema en español.

Ese tándem está formado por Adriana Falcón y Miguel Bastida, ambos egresados de la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de etnomusicología y composición, respectivamente.

“No es más íntimo, se parece a una canción de cuna, en el sentido de que reconforta la frustración y estancamiento que puede vivir una persona”, comparte la vocalista y guitarrista de Deer, Adriana Falcón.

“Tratamos de que la música fuera más sencilla. Después de nuestros trabajos anteriores, Main in a cage puede extrañar a nuestros escuchas, ya que es acústico y sin capas.

Logramos un sonido orgánico, volvimos a nuestra formación académica; desde el año pasado, en nuestras presentaciones en México, arreglamos un par de canciones y disminuimos el uso de sonidos electrónicos. Las canciones de este EP tienen en común la búsqueda de la fuerza interna, que es importante en esta pandemia , explica Adriana.

Debido al Covid-19, Deer también canceló sus presentaciones y su gira por México, pero el dúo sigue activo.

“En este confinamiento hemos participado vía streaming con una estación de radio del Reino Unido, en un festival virtual de Rusia. Sí fue un reto realizar presentaciones por Internet.”