De este modo comenzó a escribir un proyecto, El fantasma de la lavadora, pensado desde y para el encierro a fin de compartirlo con las personas que también atraviesan el confinamiento, pensando en un crew de solamente dos personas: Orlando Manrique, que se encargó de la dirección de arte, del sonido directo, de la música original y del vestuario, además de encarnar a Carlitos, mientras Tovar, además de encargarse de la dirección y el guion, produjo, editó y, claro, protagonizó, como Reynaldo, El fantasma; también se cuenta con las apariciones incidentales –virtuales, por supuesto– de Mónica Dionne, Elisa Vicedo, Violeta Isfel, además de Enrique, María y Valeria Espinosa.

Productos profesionales con mínimos recursos

Los cinco capítulos, de entre ocho y 10 minutos de duración –excepto el último, que se extiende a 13–, de esta producción de Atko Films y Proyecto Pandamonium, se estrenaron en la plataforma gratuita YouTube entre el 19 de mayo y el 16 de junio; suman poco más de 25 mil vistas.

Este experimento, hecho sin un centavo, pero con inmensa voluntad creativa, no sólo es un ejemplo de que la tecnología permite realizar productos profesionales con medios mínimos y dotados de una gran maestría y dominio narrativo, repletos de giros malintencionados, con la profundización de la condición humana de sus protagonistas, con detalles visuales significativos y un estilo tan depurado como maduro, que explora herramientas como el plano holandés y se permite jugar con el relato fantástico, el humor cáustico y malintencionado, la irreverencia sobre el deseo homosexual o el empleo de factores como el clima, las habitaciones y objetos caseros, envueltos en una historia de deseo, soledad, fragilidad, en el sendero tortuoso que conduce a conocer al otro, a los otros.