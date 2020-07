López Obrador tuvo palabras de optimismo, no obstante las adversidades que su gobierno está enfrentando, como la pandemia y la crisis económica global. Citó signos de recuperación. 1) aumento de ventas de los supermercados; 2) alza de las remesas de migrantes; 3) se detuvo la caída del empleo, en junio sólo se perdieron 80 mil plazas; 4) hay 19 millones 500 mil trabajadores registrados en el IMSS; 5) la recaudación de impuestos se mantiene; 6) el peso se recupera, se cotiza a menos de 23 por dólar, estuvo a más de 25. Pero lo más importante, dijo, es el combate a la corrupción. Anunció que en diciembre estarán terminadas las reformas legales que serán la base de la Cuarta Transformación.

acaron ronchas a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo Molina –el cártel que se ha apoderado de los recursos del Instituto Nacional Electoral– las recientes expresiones del presidente López Obrador, en el sentido de que vigilará que no se cometan fraudes en el proceso del año próximo, cuando se renovarán los gobiernos de 15 estados de la República y la Cámara de Diputados. Pero ayer fue mas allá: dijo que denunciará cualquier intento de fraude ante las autoridades correspondientes. Esto ocurrió en la ceremonia con que se recordó el II aniversario del triunfo electoral del primero de julio de 2018.

Quiebra Pizza Hut

NPC International, el operador de 1.200 tiendas Pizza Hut y cerca de 400 restaurantes Wendy’s en Estados Unidos se ha declarado en bancarrota. Ha estado lidiando con una tormenta perfecta: cierres de tiendas relacionados con el coronavirus, una deuda de casi mil millones de dólares y el aumento de los costos de mano de obra y alimentos. Emplea a casi 40 mil personas en 27 estados de la Union Americana.

No le hacían caso

El abogado Javier Coello Trejo afirmó en una entrevista telefónica que la familia de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, ya no le hacía caso, por eso dejó de representarlo; señaló que es una decisión consensuada y le deseó que tenga mucho éxito. Ya no tenía contacto con el papá de Emilio. El tiempo, los hechos, dirán quién tiene la razón, qué bueno que se llegue al final de todo esto, qué bueno que se aclare y qué bueno que se combata la corrupción con fuerza y decisión , comentó.

Ombudsman Social

Asunto: no llega la pensión

Mi madre recibía el apoyo para adultos mayores. Sin embargo, le fue suspendido debido a que detectaron duplicidad en su registro. Al parecer estaban saliendo cheques a su nombre de manera adicional, que por supuesto ella no cobró; en las oficinas le dijeron que investigarían al respecto y debido al adelanto por motivo de la pandemia debería esperar hasta agosto de 2020. Veo que han adelantado cuatro meses a los adultos mayores y me preocupa que la vuelvan a dejar fuera del beneficio, ¿hay algo que se pueda hacer?

Gloria Hernández Martínez /Cd. Madero (verificado)

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Foro: elforomexico.com/encuestas/

Correo: galvanochoa@gmail.com