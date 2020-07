David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 2 de julio de 2020, p. 24

Nueva York. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una creciente ola de oposición no de sus contrincantes demócratas y el mosaico progresista, sino de influyentes grupos dentro de su propio Partido Republicano y un creciente desencanto entre sus bases, lo cual si persiste podría ser letal para sus ambiciones de relección.

En las semanas recientes Trump logró convertir a varios de sus ex colegas, aliados y cómplices en opositores, entre ellos generales conservadores y figuras derechistas que fueron parte de su gabinete (desde el ex secretario de Defensa James Mattis a su ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton). Algunos de ellos han declarado que no votarán por su ex jefe, otros lo han denunciado como una amenaza para la democracia estadunidense.