DaBaby, quien apareció en un video con el rostro contra el piso mientras un actor que hacía de policía le presionaba el cuello con la rodilla –representando los últimos momentos de vida de Floyd–, rapeó un verso del remix de Black Lives Matter de Rockstar. También incluyó imágenes de protestas, un reflejo del mundo actual tras la muerte de Floyd y otros, como Breonna Taylor y Ahmaud Arbery.

La sensación de 12 años Keedron Bryant, quien saltó a la fama en redes sociales con su apasionada interpretación sobre ser un joven negro en la actualidad, inició el espectáculo cantando a capella el emotivo tema I Just Wanna Live. A esto siguió una versión de varias estrellas del himno Fight the Power, lanzado en 1989 por Enemigo público, en la que participaron Nas, Black Thought, Rapsody e YG.

Otros galardonados

Los premios celebran tanto a artistas como a deportistas negros. Los han recibido por humanitarismo el boxeador Muhammad Ali, el productor de música Quincy Jones y el actor Denzel Washington.

DaBaby ganó el premio al mejor artista masculino de hip-hop, y Ricch se llevó el reconocimiento a mejor artista nuevo y álbum del año por Please Excuse me for Being Antisocial. La también rapera Megan Thee Stallion ganó en la categoría de artista femenina de hip-hop, venciendo a figuras como Cardi B; John Legend cantó su balada We Will Never Break, y Alicia Keys interpretó Perfect Way to Die, emotiva nueva canción sobre las vidas negras perdidas a lo largo de las décadas.

Chris Brown se llevó los premios por mejor artista R&B/pop y por mejor colaboración en el tema No Guidance junto a Drake. Mientras la cantante Lizzo ganó la categoría equivalente para artistas femeninas.

Los reconocimientos a la actuación fueron otorgados a Michael B. Jordan e Issa Rae, mientras en los deportes se premió a LeBron James y Simone Biles.

En otras categorías, el músico nigeriano Burna Boy ganó como mejor artista internacional y la actriz Sha Sha de Zimbabue fue nombrada mejor nueva actriz internacional.