Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 30 de junio de 2020, p. a12

En el ocaso de la vida que le tocó, el ex boxeador Emile Griffith se liberó de una de las cargas que llevaba a cuestas y decidió salir del clóset . Ser un negro homosexual en la época de su juventud y en el deporte que sublima el machismo no le dejó opciones. El otro fardo que llevaba en la espalda era el de un muerto: Benny Kid Paret, quien falleció por la escalofriante golpiza que le dio en un ring una noche de 1962 en Nueva York. Revelar su vida privada al parecer tuvo un costo más alto. Cuando maté a un hombre me acompañaron; cuando dije que amo a un hombre, me dejaron solo , dijo como legado de la intolerancia que padeció.

Décadas después, Orlando Cruz declaró orgulloso que era un aspirante a campeón del mundo y además abiertamente gay. Fue el primero en decirlo, y sin vergüenza ni miedo.

Fueron tiempos tan distintos los de Griffith y los míos , cuenta el peleador retirado hace un par de años; no sólo porque él tenía que ocultar que era gay, sino porque además era negro .

La lucha del puertorriqueño fue en primera instancia íntima, personal. Admitir que era gay y además que podía estar orgulloso, que no había nada de qué avergonzarse. Antes de reconocerlo, incluso trató de ser aceptado como heterosexual.