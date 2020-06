C

on el marco de fondo de las multitudinarias manifestaciones y la lucha en contra de la injusticia social, la desigualdad y la brutalidad policiaca en contra de afroestadunidenses, negros, latinos, indios y otras minorías, ha aparecido una serie de libros que enriquecen la literatura sobre uno de los aspectos más importantes de la convivencia, la lucha por los derechos humanos.

Uno que destaca, por su novedosa forma de entender el problema y, además, plantear una vía para encausar esas luchas es: How to be Antiracist ( Cómo ser antirracista), del historiador Ibram Kendi.

Mediante la narración de su historia personal, Kendi da cuenta de cómo llegó a la conclusión de que quienes afirman no ser racistas es insuficiente. Hay que ir más allá y llamar al racismo por lo que es, una rémora cultural que impide llegar al fondo del problema de la discriminación racial.

Requiere superar lo que en verdad esconde la abstracción del término racista , y darle una nueva dimensión que lo identifique como arma en contra de la discriminación. Es necesario tener conciencia de la diferencia entre decir yo no soy racista a la de soy antirracista . Es pronunciarse por la lucha de la igualdad y el respeto a los derechos de los negros –está pendiente la discusión sobre el término negros o afroestadunideses–, una dimensión que vaya más allá de la pasividad y neutralidad, y abra paso a una corriente antirracista .