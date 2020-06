Desde hace medio año un grupo de siete galerías veíamos una contracción significativa de nuestro mercado, que se enfatizó más durante las ferias de arte en febrero pasado. Decidimos organizarnos e intentar concretar actividades específicas. Teníamos en la mira una asociación de galerías que no existe en México . Ante la emergencia sanitaria optaron por crear Plataforma 2020, porque no veían venir nada, así que decidieron no esperar a que los demás hicieran la chamba .

Las siete galerías iniciales invitaron a otras siete, cinco de las cuales declinaron. Aceptaron Karen Huber e Hilario Galguera. Sobre los resultados de la iniciativa, Cuisset señala: todavía estamos haciendo números. Hemos vendido algunas obras; sin embargo, aún no sabemos cuántas .

Plataforma 2020 ha sido un primer paso en la formalización de la Asociación de Galerías y la posibilidad de crear muchas más actividades. La idea es ser lo más inclusivo posible. Tenemos que crear una nueva normalidad pospandémica también para el mercado del arte , agrega el galerista.

Para Hilario Galguera, director de la galería que lleva su nombre, “dentro de este panorama tan oscuro, tan deprimente, por fortuna en nuestro medio se ha dado la oportunidad de desarrollar ideas muy creativas, proponer alternativas y soluciones. Si no nos movemos, no va suceder nada.

Ahora, como un ejercicio desde la sociedad civil, hemos configurado un proyecto como Plataforma 2020 que, finalmente, es una base para el futuro, para afrontar lo que venga. Nos vino a dar un aire extraordinario.

Galguera asegura: claro que la plataforma funcionó. Y, si funciona en estas condiciones, espero que cuando todo esto llegue a una normalidad podamos tener resultados mucho mejores, no sólo desde el punto de vista económico, sino de la difusión cultural. Hay coleccionistas y fundaciones relevantes .

En un momento dado se tiene la idea de llevarla a un escenario internacional porque representa esencialmente el movimiento de los artistas y el arte en México .

Karen Huber, directora de la galería homónima, cuyo perfil es la pintura, asegura que cuando se dio la alerta sanitaria teníamos muy buena comunicación con nuestros artistas. Hicimos una plática virtual para saber cómo estaban, en qué condiciones, si se encontraban en sus casas. La mayoría no podía ir a los estudios, ni pedir lienzos. Además, estaban preocupados por otros artistas que no tenían galería. Entonces, ideamos el proyecto Works On Paper porque los artistas no podían trabajar en lienzo. El 10 por ciento de las ventas de este catálogo en línea de artistas de la galería y los artistas invitados, se canalizará a la asociación civil Ya Respondiste .