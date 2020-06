n mi colaboración del reciente sábado 27, mencioné la grabación de la obra Troka de Silvestre Revueltas con la Orquesta Filarmónica de Moravia, dirigida por Jorge Pérez Gómez. Para más señas, y placer de los revueltianos de corazón, el disco incluye también algunas otras obras muy poco conocidas del compositor de Santiago Papasquiaro: Colorines, Música para charlar, Caminos, Batik y la versión de Erich Kleiber a la música de la película Redes. Ahora bien, para mayor gusto de los melómanos interesados en nuestra música más allá de lo trillado, va este dato: mi amigo Jacobo Lieberman, músico (entre otras cosas), me recordó la existencia de otra grabación de Troka, de modo que la de Pérez Gómez no es la única, como despistadamente mencioné en mi texto. Este registro, bajo el título de El Revueltas desconocido, apareció en el sello Dorian Recordings, y estuvo a cargo de la Camerata de las Américas dirigida por Enrique Arturo Diemecke. Este disco, además de Troka, contiene Cuauhnáhuac, Cinco canciones, Escenas infantiles, Cuatro pequeños trozos, El afilador, Parián, y la versión de cámara de Sensemayá. Ello quiere decir que estos dos discos representan una buena vía de acceso a una interesante colección de piezas de Revueltas que casi nunca aparecen en nuestras salas de concierto, porque incluso las bien conocidas Redes y Sensemayá están presentadas en versiones alternativas.

El disco de Quindecim con la versión de Troka dirigida por Pérez Gómez no debe ser difícil de conseguir; obtener la versión de Diemecke en Dorian será un poco más complicado, básicamente porque el sello ya no existe. Sin embargo, un rápido y reciente clavado en la red me informa que hay ejemplares disponibles en el muy próspero negocio de ventas en línea que regentea Jeff Bezos y que en estos meses ha visto crecer exponencialmente sus ganancias, con media humanidad comprando casi todo en línea. Sé, finalmente, que la publicación de mi texto ha movido a varios lectores a conseguir el libro Troka, el poderoso, de Germán List Arzubide; les deseo mucha suerte.