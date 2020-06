Un día después, a la misma hora, habrá una clase magistral con María Calas (con una l), ópera-cabaret que, dirigida por Tito Vasconcelos, interpreta Javier Rojas Trejo, quien es autor de la obra y da vida a la soprano María Calas , diva que de manera hilarante habla sobre la importancia de la ópera con referentes de la cultura popular.

Beautiful Julia, de Maribel Carrasco, llegará el 25 de junio, a las 22 horas, bajo la dirección de Boris Schoemann, con la compañía Los Endebles; además del espectáculo multidisciplinario Soy porque somos, el 26 a las 22:45 horas.

También participa la agrupación de danza folclórica México de Colores, que escenificará Viva la vida, el 27, a las 20 horas; mientras La Cebra Danza Gay abrirá la última jornada de actividades, a las 20:45 horas del día 28, con la trasmisión de Si la muerte viene…, coreodrama basado en un poema de Miguel Huezo Mixco, gestado durante el actual periodo de aislamiento social por la emergencia sanitaria de Covid-19.

Reconocimiento

El festejo concluirá con el concierto Resurgiendo. We Are One, a cargo del Coro Gay Ciudad de México. La presentación vocal, programada a las 21 horas, reconoce el valor y la entrega de las personas que luchan por el respeto a esta comunidad y exigen un alto a la violencia y la homofobia , puntualizó Ancona.

El ciclo, surgido en 2017, será transmitido por primera vez de manera digital en la plataforma www.capitalculturalennuestracasa. cdmx.gob.mx, además del canal televisivo Capital 21 y redes sociales de la Secretaría de Cultura capitalina y del Sistema de Teatros.