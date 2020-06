Ana Mónica Rodríguez

Ubicada en Polanco, la tienda de discos Super Sound, fue un paraíso para los melómanos entre 1983 a 1993.

En Just Like Heaven, documental de Pilar Ortega, se devela una época, donde como el oasis , resplandeció ese icónico lugar en la Ciudad de México. De ahí fueron clientes los integrantes de Caifanes, Café Tacvba y varios grupos que destacaron en esa década.

En la cinta se describe cómo funcionaba la tienda, con anécdotas de lo que ahí pasaba y las historias sobre extraños clientes que llegaban a buscar música conocida y desconocida , explicó la realizadora a La Jornada.

Ortega detalló: En este sitio era posible encontrar opciones musicales relacionadas con el rock y un puñado de empleados que eran auténticos fanáticos del punk, el tecno o el jazz. Así como orientaban a los clientes, también los ahuyentaban por su actitud soberbia, lo cierto es que vivían inmersos en un mundo de sonidos, pasión y conocimiento .

El largometraje, que fue estrenado en 2012, se retoma con el fin de que lo vean quienes se encuentran en cuarentena. En este trabajo, Ortega, a través de entrevistas con distintos personajes, como Frank, el dueño de la tienda, o con músicos que a la postre serían reconocidos, describe una entrañable y divertidas historia, llena de anécdotas curiosas y conmovedoras que revelan gran parte de lo que fue la vida de los jóvenes y de cómo comenzaron a gestarse los cambios que actualmente son parte del paisaje cultural cotidiano .

Incluso, desde su planeación supimos que no había fotografías ni algún tipo de material para ilustrar el trabajo, pero se conformó con entrevistas de personas que trabajaron ahí, además de clientes, amigos y el dueño de esa tienda, que era de origen español .

