Nosotros asumimos una postura institucional, como el eslabón final de la cadena que desciende del gobierno de la Ciudad de México, al cual pertenecemos , explica el presidente de la comisión, Ciro Nucci; si la autoridad capitalina no nos lo permite, nosotros no podemos autorizar este tipo de funciones, hasta que cambie el semáforo local y sea posible .

Por ahora no hay autorización para realizar funciones de boxeo en la Ciudad de México. La comisión responsable de regular esta actividad en la localidad envió la noche del domingo un comunicado en el que advierte que dada la situación de la pandemia, no existen condiciones sanitarias para autorizar y sancionar estos encuentros.