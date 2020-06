En el largometraje, quise contar una historia no informativa, sino con argumentos, para que el espectador conozca de forma profunda e íntima la labor de un maestro rural. El objetivo de esta película es que resuene en el corazón de las personas , expresa la realizadora.

Más información que formación

En este aspecto –prosiguió–, el maestro Bartolomé ha manifestado que los alumnos reciben más información que formación; además de que se carece de valores y riqueza espiritual, con personas que priorizan la destrucción más que la construcción .

Agregó: Bartolomé Vázquez López es un maestro tzotzil, que trabaja en la comunidad de Monte de los Olivos; él sabe bien que la pedagogía no sólo se basa en libros de texto y no cabe sólo detrás de las cuatro paredes de un salón de clases. El docente es un verdadero sembrador de conocimiento que desenreda su filosofía y método y se convierte en un faro de esperanza .

Bartolomé empezó su camino cuando a los de su gremio todavía se les denominaba promotores culturales, pero cuando lo conocí me impactaron su filosofía de la educación y también de vida .

El docente, mencionó, la hizo reflexionar cuando en alguna ocasión le aseguró: No sólo se trata de vocación, sino también de compromiso. Aunque me hubiera dedicado a lavar baños, te aseguro serían de los más limpios porque si me comprometí a hacer algo, trato de dar lo mejor .

Otro aspecto que ayudó a la realización de la cinta fue que en la comunidad no sólo me abrieron las puertas de sus hogares, sino también de sus historias, lo cual me ofreció las condiciones para construir un lazo de confianza, amistad y complicidad .

En el documental se deja ver de manera sencilla, pero con mucha profundidad y sabiduría, una historia con muchos brillos y valores, como el compañerismo, la solidaridad y el sentido de comunidad .

Con guión de Marissa Elizondo y coproducción con Cecilia Girón, El sembrador se estrenó en la comunidad donde Bartolomé trabaja, después fue proyectada en Tesalónica, Grecia, y en el Festival Internacional de Cine de Morelia en 2018.

La realizadora espera que luego de la contingencia sanitaria, la película llegue a muchos rincones y comunidades, así como a espacios independientes y sea accesible para todos .