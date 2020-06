▲ No sólo las actividades comerciales en una de las colonias de mayor tradición en la capital se han detenido, a quienes les gustó la Roma para vivir también han emigrado. Foto Pablo Ramos

La emergencia sanitaria por Covid-19 “cambió las circunstancias y ahora tenemos más oferta de apartamentos en renta que demanda, ya que la gente ha decidido dejarlos y, en otros casos, ha llegado a acuerdos con los caseros sobre la forma de ponerse al corriente porque están sin trabajo, los mandaron a descansar un tiempo o les bajaron el salario, lo cual no aplica en inmuebles arrendados por inmobiliarias, donde pagas porque pagas .

Pagar una renta se ha hecho imposible

Teresa Torres explicó que hace unas semanas abandonó el departamento que rentaba en la colonia Roma. El despido de su esposo ocasionó un ajuste en los gastos y que fuera imposible pagar la renta, no hubo forma de negociar con la inmobiliaria que administra el edificio .

Ante eso, acordaron dejar correr los dos depósitos que entregaron hace unos años, cuando alquilaron la vivienda, y empacaron sus cosas para irse por un tiempo con su mamá, quien tiene una casa grande en Iztapalapa.

Para Juan y Leticia la emergencia sanitaria significó abandonar sus planes de vivir juntos, pues la empresa de servicios financieros donde laboran disminuyó el ingreso de los trabajadores para no despedir a nadie, por lo que no pueden pagar 15 mil pesos por una renta que aún no es necesaria.

No sabemos cuánto vaya a durar esa medida. Vamos a regresar a trabajar cuando nos lo indiquen, pero nuestro proyecto de vida se afectó porque tampoco podemos dejar de apoyar en este momento a nuestras familias. Ya después veremos qué hacer .